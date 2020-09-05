Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 5 сентября 2020 года

Александр Лукашенко на встрече с Михаилом Мишустиным говорил о перехваченном разговоре Фото: REUTERS

В Минске наконец обнародовали перехваченную белорусскими спецслужбами запись о которой говорил Александр Лукашенко на встрече с Михаилом Мишустиным. Напомним, президент Республики ранее заявил, что отравление Алексея навального - фикция. Вот выдержка из разговора:

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война… А во время войны всякие методы хороши.

Версию об отравлении несколькими днями ранее высказали в Германии, где политик получает медицинскую помощь. В России на подобные заявления коллег ответили просьбой предоставить факты - результаты анализов.

- Наши партнёры предпочитают громкие публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры, полностью пренебрегая существующими правовыми механизмами сотрудничества, - заявили в МИДе.

Впрочем, о сомнительности версии ранее говорили и омские врачи (которые спасали его несколько суток) и эксперты.

- Никаких токсикантов ни в крови, ни в моче выявлено не было, — сказал в эфире «Россия-24» завотделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев.

Клиника "Шарите", где Навальный проходит лечение, лишь трижды сообщала о его состоянии. В последний раз врачи сообщили, что "следует ожидать более длительного течения болезни".

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