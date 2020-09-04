Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Правительство России расширило персональные санкции против Украины. Среди прочих под специальные экономические меры теперь попадает бывший украинский президент Петр Порошенко. Постановление опубликовано в пятницу, 4 сентября, на официальном портале правовой информации.

Помимо бывшего главы государства под новые ограничения коснулись лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, члена Меджлиса Ахтема Чийгозы, а также Валентина Наливайченко, Сергея Тарута, Ирины Луценко и некоторых других.

Напомним, что два года назад Россия ввела специальные экономические меры в отношении 322 физических и 68 юридических лиц с Украины, в перечень вошли и высокопоставленные политики.

Санкции предусматривали блокировку безналичных денежных средств и имущества на российской территории, а также запрет на вывод капитала за пределы государства. Такое решение Москва приняла после того, как Киев ввел ограничения против вхождения Крыма в состав России и неоднократно расширял перечень своих санкций