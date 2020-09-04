Восемь российских истребителей перехватили бомбардировщики США над Черным морем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Восемь российских истребителей в пятницу, 4 сентября, поднимались на перехват трех стратегических бомбардировщиков Соединенных Штатов над водами Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Вечером российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря зафиксировали приближающиеся к российской границе стратегические бомбардировщики В-52Н военно-воздушных сил США. Для недопущения нарушения государственной границы в воздух над акваториями Черного и Азовского морей были подняты четыре российских истребителя Су-27 и еще истребителя Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Российские военные суда смогли выполнить успешный перехват. После того, как иностранные самолеты развернулись от границы РФ, истребители вернулись на аэродромы базирования. Перехват был выполнен с соблюдением всех международных прав использования воздушного пространства.

Напомним, что присутствие военной авиации других государств близ границ России значительно увеличилось в последнее время. Так, вчера российские истребители перехватили самолет-разведчик RC-135 военно-воздушных сил Соединенных Штатов, а также самолет-разведчик R.1 «Сентинел» ВВС Великобритании над водами Баренцева моря.