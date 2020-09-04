Рейс Москва-Сочи едва не прервал полет из-за упавшей в обморок пассажирки. Фото: очевидец проишествия

На борту самолета, летевшего из российской столицы в Сочи, стало плохо одной из пассажирок. Как сообщили сайту kp.ru очевидцы происшествия, женщина упала в обморок.

Инцидент случился на борту рейса Москва-Сочи в пятницу, 4 сентября. Женщина встала со своего места, чтобы отправиться в уборную, и начала сильно шататься.

- Сперва она присела на одно кресло, попыталась встать, прошла ещё пару метров и упала на мужчину пассажир. Сразу подбежали стюарды, стали приводить в чувства, - рассказал очевидец.

Пассажирка пришла в сознание примерно через пять-семь минут.

Бортпроводник воздушного судна сообщил kp.ru, что причиной обморока стал стресс: женщина испугалась турбулентности в полёте и перенервничала. Персонал быстро откачал ее, предложил сладкий час и предпринял все необходимые меры.

Полет самолета из-за данного инцидента не прервали, здоровье пассажирки в полной безопасности.