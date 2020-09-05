Владимир Путин выступит в Москве на Дне города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в субботу, 5 сентября, выступит на Дне города Москвы. В 2020 году столице исполняется 873 года. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Путин выступит на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города Москвы, - рассказал Песков.

Также представитель Кремля отметил, что этот праздник является очень важным.

Накануне праздничного мероприятия российский лидер по видеосвязи пообщался с мэром города Сергеем Собяниным. Политики обсудили социально-экономическое развитие Москвы, акцентировав внимание на вопросе строительства. По словам президента, создание в столице новых транспортных развязок и станций метро вызывают у него радость. Ранее Путин признался, что любит Москву - это тот "город, который всегда устремлен в будущее".