Трамп признался, что у США нет доказательств причастности России к «отравлению» Навального

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп сделал важное заявление в адрес России.

Сообщается, что на данный момент у США нет никаких доказательств причастности РФ к "отравлению" оппозиционера Алексея Навального.

Тем временем, лидер Соединенных Штатов отметил, что Америка будет внимательно изучать случившееся с Навальным. Трамп добавил, что у него пока нет веских причин для сомнений в выводах ФРГ, но США пока не видели их. Об этом американский президент заявил на пресс-конференции в Белом доме.