"Позиция правильная": экономист оценил запрет на снижение прожиточного минимума в регионах

экономист оценил запрет на снижение прожиточного минимума в регионах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экономист Павел Кобяк в эфире "Радио Комсомольская правда" прокомментировал возможность запрета снижать прожиточный минимум (ПМ) в российских регионах.

По его мнению, подобная мера со стороны правительства будет носить правильную позицию.

- Я согласен, что иногда разница, с точки зрения одного человека, этой суммы несущественная - 100-200 рублей. Но если рассматривать с точки зрения всего государства, то это существенная сумма, которая перекладывается и на федеральный бюджет, на бюджет региона, - объяснил эксперт в эфире "Радио Комсомольская правда".

Именно поэтому, считает Кобяк, правительство нашей страны и рассматривает вопрос запрета изменения ПМ в меньшую сторону с точки зрения заботы обо всем населении.

- Я считаю, что позиция правительства на сегодняшний момент достаточно правильная с точки зрения того, что не нужно понижать минимальный размер оплаты труда, который был установлен. Но здесь должны быть проработаны механизмы, которые позволят регионам поддерживать эту ставку, - высказался экономист.

Напомним, ранее сообщалось, что в России регионам планируют запретить понижать прожиточный минимум. Подобную инициативу обсудили на совещании в Правительстве РФ. Ограничение будет действовать в случае, если по расчетам размер нового прожиточного минимума окажется меньше, чем ставка, установленная годом ранее. Нововведение намерены закрепить в законопроекте об определении величины этой суммы.