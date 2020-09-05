Российское правительство ввело санкции против Петра Порошенко

правительство РФ ввело санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко Фото: REUTERS

Правительство Российской Федерации расширило список персональных санкций против Украины. Под специальные экономические меры теперь попал и бывший украинский президент Петр Порошенко. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Кроме бывшего украинского лидера под действием новых ограничений оказались один из лидеров группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, член Меджлиса Ахтема Чийгозы, а также Валентина Наливайченко, Сергей Тарут, Ирина Луценко и некоторые другие.