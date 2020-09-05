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Коронавирус Covid-19

Обнародованы результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

Мировой научный журнал признает безопасность и эффективность российской сыворотки
Юлия КЕКОВА
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Обнародованы результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

Обнародованы результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ведущий мировой научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических исследований российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" производства Института им. Гамалеи.

В публикациях издания отмечается, что российская сыворотка показала себя как безопасную и эффективную вакцину. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)

Речь, как уточнили в РФПИ, идет о серии из нескольких публикаций, посвященных разработке российского препарата от covid-19.

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