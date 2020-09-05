Минздрав заявил о двукратном снижении пациентов с коронавирусом

Минздрав заявил о двукратном снижении пациентов с коронавиурсом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России ситуация с заболеваемостью граждан коронавирусной инфекцией имеет позитивную динамику, постепенно число пациентов в больницах страны снижается.

Как сообщил глава Министрества здравоохранения РФ Михаил Мурашко, всего за последние три месяца текущего года количество зараженных снизилось в два раза. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Тем не менее, как следует из сказанного руководителем ведомства, порядка 90 тысяч пациентов на данный момент получают терапию в стационарах по всей стране, еще чуть более 2,5 тысячи заболевших находятся в реанимациях, на искусственной вентиляции легких.

Ранее сайт kp.ru писал, что в три московские поликлиники уже поступила первая партия вакцины против коронавируса. Для правильного хранения сыворотки уже закупили специальные морозильные камеры с возможностью поддержки температуры до -40 градусов. Медучреждения полностью готовы к старту исследования, которое начнется на следующей неделе.