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Здоровье

Доктор Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян

Врач рассказал, от чего следует воздержаться, чтобы не навредить организму
Юлия КЕКОВА
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Доктор Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян

Доктор Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Телеведущий и доктор Александр Мясников рассказал, какие на самом деле традиции, свойственные россиянам, могут пагубно отразиться на организме человека и состоянии здоровья в целом.

По его словам, одна из таких привычек - доедать еду. Речь идет о тех случаях, когда человек доедает что-то через силу или объедается добавкой. Об этом врач заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Традиционное русское чаепитие с сахаром тоже может быть вредно для здоровья, подчеркнул Мясников. В рационе современного человека и без того зачастую имеется переизбыток сладкого.

Среди вредных привычек не относящихся к еде доктор назвал любовь к скорости. Быстрая езда и слепая вера в "авось", присущие россиянам. Специалист также добавил, что несмотря на свой вред, все эти традиции, скорее всего, так и останутся в жизни российских граждан, потому что они - "отражение характера" народа.

Красота и здоровье