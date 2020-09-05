Последние новости на утро 5 сентября 2020: Посол РФ в США назвал причину проблемы в системе ядерного сдерживания

Важные новости утра Фото: Александр КОЦ

Последние новости на утро 5 сентября 2020 года: Посол России в США назвал причину проблемы в системе ядерного сдерживания. По мнению Анатолия Антонова, ее дестабилизирует решение Соединенных Штатов о намерении поставить на вооружение ядерные заряды малой мощности, а не действия Москвы, пишут РИА Новости. Ранее заместитель помощника главы Минобороны США Роберт Суфер заявил, что Россия является виновником развязывания гонки "нестратегических вооружений".

В России ситуация с заболеваемостью граждан коронавирусной инфекцией имеет позитивную динамику, постепенно число пациентов в больницах страны снижается. Как сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, всего за последние три месяца текущего года количество зараженных снизилось в два раза.

Американский президент Дональд Трамп признался, что у США нет доказательств причастности России к "отравлению" Навального. Лидер Соединенных Штатов отметил, что американская сторона будет внимательно изучать вопрос случившееся с российским оппозиционером. Трамп добавил, что у него пока нет веских причин для сомнений в выводах ФРГ, но США пока не видели их.

В Германии объяснили, почему Россия неуязвима для Запада. По мнению старшего бизнес-редактора издания Die Welt Хольгера Цшэпитца, нашей стране это удается благодаря имеющимся значительным валютным резервам. Причем свои богатства Россия смогла увеличить даже во времена кризиса.