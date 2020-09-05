Трамп назвал возможный срок появления американской вакцины от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работа над созданием американской вакцины от коронавирусной инфекции идет по плану, и препарат может пройти последние клинические испытания и быть готов уже в следующем месяце. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Мы идем по плану в том, что касается получения вакцины до конца нынешнего года, и может быть даже до 1 ноября», - заявил американский лидер, и добавил, что смогут «даже заполучить ее в течение октября»

Среди основных разработчиков американской вакцины глава Белого дома выделил три компании: Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.

Как писал сайт kp.ru, накануне начался третья, финальная фаза испытаний российской вакцины «Спутник V», в ходе которой будут привиты 40 тысяч добровольцев. За ними будут наблюдать минимум полгода. Однако в НИЦ им. Гамалеи обсуждается вариант продления третье фазы испытания до года. Тем не менее разрешение на выпуск препарата для гражданского оборота будет получено в ближайшее время, а большую часть жителей России планируют вакцинировать примерно в течение 9-12 месяцев.