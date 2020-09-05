Названы вакансии в российских регионах с зарплатой свыше 100 тысяч рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Зарплату выше 100 тысяч рублей предлагает каждая 10-я вакансия в российских регионах. Больше всего таких предложений можно найти на Крайнем Севере и Чукотке, а также в Якутии и Магаданской области.

К такому выводу пришли составили эксперты сервиса HeadHunter, которые составили список вакансий с доходом от 100 тысяч рублей для разных профессий в российских регионах, опубликованные в период с марта по сентябрь 2020 года.

Так, от 100 до 300 тысяч рублей в месяц предлагают начальнику производства цеха мягкой мебели в Новосибирске, главному зоотехнику в Красноярском крае и диджитал-маркетологу в Санкт-Петербурге.

В Забайкальском крае участковому геологу готовы платить 120 тысяч рублей в месяц. На пять тысяч рублей больше предлагают технологу деревообрабатывающего производства в Ленинградской области

На зарплату в 150 тысяч рублей могут рассчитывать инженер-эколог в угольном портовом терминале в Чукотке, технолог мясопереработки во Владивостоке и технолог сырного цеха в Твери, а также главный архитектор в Московской области.

Доход в 200 тысяч рублей могут получать и заместитель генерального директора в Иваново и главный инженер в Ярославле, а 300 тысяч полагается директору по маркетингу в Ульяновске.