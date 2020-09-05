Эксперты США заявили о подготовке КНДР к пуску баллистических ракет с подлодки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Северной Кореи ведут подготовку к запуску баллистической ракеты средней дальности с подлодки. К такому мнению эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований пришли после изучения сделанных со спутника снимков верфи Синпо на восточном побережье северокорейского полуострова.

Как отмечают американские эксперты, на снимках видно наличие целого ряда судов в закрытом бассейне, одно из них может использоваться при испытаниях баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Также присутствуют две лодки, которые пришвартованы в бухте.

Данные со спутников «наводят на размышления, но не дают окончательных выводов о подготовке к предстоящим испытаниям БРПЛ „ Pukguksong-3“», уточнили в Центре. Однако эксперты отметили, что «эти приготовления к запуску могут указывать на широко обсуждаемый "октябрьский сюрприз"»

Ранее СМИ Южной Кореи сообщали о строительстве в КНДР подводной лодки, способной нести баллистические ракеты средней дальности.