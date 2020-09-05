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Россиян выселили из дорогого турецкого отеля посреди ночи

Туристам пришлось покинуть гостиницу около половины первого ночи
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россиян выселили из дорогого турецкого отеля посреди ночи

Россиян выселили из дорогого турецкого отеля посреди ночи

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российских туристов выселили из дорогостоящего отеля в Турции посреди ночи. Причиной стало отсутствие у объекта размещения разрешения на осуществление туристической деятельности.

Как уточняет портал TourDom, ночью в четырёхзвёздочную гостиницу пришла полиция, чтобы проверить лицензию на продажу алкогольных напитков у отеля. Документов руководство предоставить не смогло, и отель опечатали.

В итоге на улице оказались 60 иностранных туристов, в том числе россияне, из 20 номеров, которым пришлось покинуть здание около половины первого ночи. Их разместить в расположенной неподалеку гостинице.

Специалист назвала подобные случаи предсказуемыми. Руководитель турагентства Марии Шекер пояснила, что в связи со сложившийся ситуацией не многие объекты размещения в Турции смогли продлить лицензию, а также получить сертификат здоровья, который нужно обновлять ежемесячно.

«По моим оценкам, больше половины объектов размещения … принимают иностранных туристов, не имея на это права. По закону без сертификата они могут продавать номера только туркам», - рассказала она.