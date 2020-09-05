Немецкий бизнес оценил последствия отказа от проекта «Северный поток-2» Фото: REUTERS

Отдельные европейские компании потеряют миллиарды евро, в случае приостановки строительства газопровода «Северный поток – 2», а полный отказ от завершения проекта приведет к потере рабочих мест, особенно в восточной Германии. Такую оценку дал глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

По словам главы немецкого газового объединения Zukunft Erdgas Тимма Келера, приостановка строительства газопровода будет «стоить больших денег».

«В случае остановки строительства придётся списать вложения в размере восьми миллиардов евр», - приводит оценки Келера издание Tagesschau.

Глава газового объединения также указал на необходимость оплатить расходы в размере четырёх миллиардов евро на подключение соединительных трубопроводов, которые затем, по его словам, не будут использоваться.

Напомним, несмотря на угрозы США ввести новые санкции против компаний, связанных с «Северным потоком-2», Берлин пообещал дальше поддерживать проект. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод «будет достроен», а возможные ограничения Вашингтона она назвала незаконными. Однако позже Украина призвала остановить «Северный поток-2» из-за ситуации с Алексеем Навальным