Взрыв в мечети в Бангладеш: не менее 11 человек погибли

Вечером в пятницу, 4 сентября, в результате взрыва шести кондиционеров в мечети в Бангладеш, погибли по меньшей мере одиннадцать человек, еще не менее 50 раненых, у многих повреждены дыхательные пути, а также ожоги более 30 процента тела.

Как сообщает местное агентство Bdnews 24, инцидент произошел в городе Нараянгандж, и в момент происшествия в мечети находились верующие, совершавшие молитву.

В результате взрыва в здании мечети, сгорели вентиляторы, установленные на потолке, а также вылетели окна.

По предварительной версии, причиной происшествия стало скопление газа после утечки из трубопровода.

Местные власти пообещали выплатить семьям погибших по 20 000 така (235 долларов) и по 10 000 така (118 долларов) пострадавшим.