В Москве вылечили еще 1 312 пациентов с коронавирусом

В Москве вылечили еще 1 196 пациента с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 1 312 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом по состояния на субботу, 5 сентября, общее количество вылечившихся в российской столице превысило 220,4 тысяч человек. Об этом заявила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться ... Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 220 407», - сообщила вице-мэр.

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в столице скончались еще 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на наличие в организме коронавирусной инфекции. Общее число жертв болезни за все время распространения инфекции в Москве увеличилось до 4 878 человек.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество выявляемых случаев заражения снизилось примерно в десять раз по сравнению с пиковыми значениями. Однако напомнил, что пандемия еще не закончилась, и сообщил, что в столичных больницах остается около 4 тысяч пациентов с коронавирусом, а каждый десятый болеет в тяжелой форме, и по-прежнему более 600 человек в день получают положительный тест на коронавирус.