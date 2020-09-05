Михаил Ефремов спокойно готовится к приговору Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актер Михаил Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание в деле о смертельном ДТП и спокойно готовится к своему приговору. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Готовится к приговору он спокойно. Он ни на что не рассчитывает, так как с первого дня говорил, что будет большой срок», - сообщил адвокат.

Напомним, 3 сентября, в ходе заседания суда актер взял свое последнее слово, и признал свою вину, а также пообещал честно ответить за всё и «не отмазываться», и даже зачитал стихотворение собственного сочинения в память о погибшем в дорожно-транспортном происшествии Сергее Захарове.

Государственный обвинитель запросил для актера наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По словам Пашаева, «когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул». «Ему легче стало», - заявил адвокат, и добавил, что с первого дня после аварии говорил, что «его судьба решена».

Однако ранее Ефремов, сославшись на свою большую любовь к детям и семье, попросил справедливого суда, заявив, что 11 лет для него – вероятнее всего, смертный приговор.

Приговор по делу суд огласит 8 сентября этого года.