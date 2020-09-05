Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города, пожелал им здоровья и счастья.

«Нашей прекрасной Москве исполнилось 873 года! От души поздравляю вас, дорогие москвичи, с праздником! Желаю крепкого здоровья, радости и счастья в семье!», - написал градоначальник в своем аккаунте в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте»

В своем блоге Собянин отметил, что, как и в дни рождения, и в Новый год, принято подводить итоги еще одного прожитого года, и текущий год запомнится нам надолго, однако «не пандемией единой» живет столица. По его словам, даже в самые сложные месяцы в городе играли свадьбы и рождались дети.

«Горожане делали текущие дела и строили планы на завтра … Надеюсь, что у нас получилось. И 2020 год тоже оставит свой добрый след в истории Москвы», - написал Собянин.

Градоначальник отметил, что все плохое пройдет и забудется, а «новые станции, больницы, школы, спортивные центры и парки, открытые в 2020 году, будут хорошо служить многим поколениям москвичей»