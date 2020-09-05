В России вступили в силу правила расчета стоимости ОСАГО по новым критериям Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 5 сентября, в силу вступило указание Центрального Банка России, которое позволит страховым компаниям назначать автовладельцам более индивидуальный тариф.

Новое указание стало дополнением поправок в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов, которое вступило в силу в августе этого года. Согласно новым правилам, при расчёте тарифа для конкретного автовладельца страховщики смогут учитывать дополнительные факторы, такие как наличие или отсутствие детей, или зарегистрированного брака.

Кроме того, существует список критериев, которые страховщики не смогут использовать. Речь идет о таких дискриминирующие факторах, как расовая, национальная, языковая принадлежности и так далее.

«Использование страховщиками всей доступной информации повысит точность разделения водителей с низким и высоким уровнями риска и, соответственно, позволит точнее отражать в цене полиса фактический риск», - отметили в Банке России.

Напомним, 24 августа, вступили в силу поправки в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО, которые позволили страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса.