В России выявили 5 205 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в России зарегистрировали 5 205 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 российских регионах, из заболевших 24 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на субботу, 4 сентября, общее число инфицированных в стране возросло до 1 020 310 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заболевания, как и днем ранее, зарегистрировали в Москве, где заболел 671 человек, Санкт-Петербурге - 195 и Московской области – 168. В пятерку также вошли Нижегородская и Ростовская области, где выявили 154 и 144 новых заболевших, соответственно.