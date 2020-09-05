Глава ДНР приказал уничтожить укрепления Украины у линии разграничения

Глава самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин Фото: Иван ВИСЛОВ

Глава самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отдал приказ уничтожить украинские инженерные сооружения у линии разграничения в районе населённого пункта Шумы, которые возведены в нарушение договорённостей.

Пушилин отметил, что республика ни раз указывала Киеву на необходимость закопать траншеи, вырытые после заключения договора, 22 июля, и не устраивать провокаций, которые могут сорвать перемирие. Однако, по его словам, украинская сторона проигнорировала эти «обоснованные требования».

«Мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведённым инженерным сооружениям в районе населённого пункта Шумы», — говорится в заявлении Пушилина, опубликованном на официальном сайте главы республики.

Кроме того, Пушилин призвал украинскую сторону с 08:00 часов понедельника, 7 сентября, убрать весь личный состав из этого района, и обратился к Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с просьбой осуществить мониторинг данной операции.