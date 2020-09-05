Путин: дополнительные полномочия губернаторов помогли «не пропустить удары» коронавируса

Президент России Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями помогла не задушить экономику в период ограничительных мер и «не пропустить удары» коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Конечно, сработало!» - сказал российский лидер в интервью для фильма Сергея Брилева «Непременный Госсовет», показанном в субботу на телеканале «Россия-24», отвечая на вопрос о том, помогла ли практика наделения глав регионов дополнительными полномочиями в период пандемии, а также стратегия поручений правительству и Госсовету.

По словам Путина, в такой кризисный период, «нельзя было всех под одну гребенку причесать». «Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили удары коронавирусной инфекции», - добавил глава государств.

Кроме того, президент назвал вопрос координации ключевым в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в стране.