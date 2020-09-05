Собянин рассказал о сроках пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса в Москве Фото: Мария ЛЕНЦ

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции, которые начнутся со следующей недели, могут продлиться в столице от двух до шести месяцев. Об этом сообщил московский мэр Сергей Собянин.

«Мы приступаем со следующей недели к большому исследованию - пострегистрационному испытанию вакцины. Оно продлится от двух до шести месяцев», - рассказал градоначальник в интервью Первому каналу

При этом, по его словам, что массовое промышленное производство препарата может начаться в декабре текущего года или в январе следующего, а массовая вакцинация состоится, скорее всего, в конце 2020 года или в начале 2021 года.

«Какие-то партии будут поступать уже в этом году. Скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска. Это и здравоохранение, и образование, и торговля, ЖКХ, правоохранительные органы, ряд других, может быть, журналисты», - уточнил он.

Напомним, в России началась третья, финальная фаза испытаний российской вакцины «Спутник V», в ходе которой будут привиты 40 тысяч добровольцев. За ними будут наблюдать минимум полгода. Однако в НИЦ им. Гамалеи обсуждается вариант продления испытания до года. Тем не менее разрешение на выпуск препарата для гражданского оборота будет получено в ближайшее время, а большую часть жителей страны планируют вакцинировать в течение 9-12 месяцев.