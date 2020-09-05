Собянин: в России нет второй волны коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России нет второй волны коронавируса, речь идет о прохождение первой в разных регионах страны. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин

«Сегодня говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна - это прохождение первой волны разными регионами. Одни регионы прошли, как Москва, в основном эту ситуацию», - заявил градоначальник, отметив, что в столице первая волна «не исчезла, но максимальные значения ушли».

Напомним, ранее Собянин сообщил, что Москва прошла пик пандемии коронавирусной инфекции с наименьшими потерями, а также поблагодарил москвичей за доверие и сотрудничество во время эпидемии.

Как писал сайт kp.ru, мэр отметил, что число выявляемых случаев заражения коронавирусом в столице снизилось примерно в десять раз по сравнению с пиковыми значениями. Однако напомнил, что пандемия еще не закончилась. Собянин сообщил, что в московских больницах остается порядка 4 тысяч пациентов с коронавирусом. Кроме того, каждый десятый болеет в тяжелой форме, и по-прежнему более 600 человек в день получают положительный тест на коронавирус.