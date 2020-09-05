Самая дорогая монета в мире выставлена на торги в Лас-Вегасе

Фото: Sothebys Фото: Twitter.com

Вскоре своего нового владельца обретет редкий серебряный доллар 1794 года выпуска, который представляет огромную ценность для нумизматов, и считается самой дорогой монетой в мире. Ее выставят на торги в Лас-Вегасе 8 октября.

Как сообщает CNN, в 2013 году такую монету продали за десять миллионов долларов, однако сейчас мировой рекорд стоимости может быть побит

На первом отчеканенном долларе изображена женский профиль - Свобода с распущенными волосами, стилизованная под древнегреческих богинь. Вероятно, что выставленный на аукцион монету держал в руках президент США Джордж Вашингтон.

Всего за историю Штатов было выпущено 1 758 таких монет. Они изначально не предназначались для широкой публики и раздавались конгрессменам, а также почетным американским гражданам США. Запас драгоценных металлов в Штатах после войны с Великобританией был ослаблен и выпуск таких монет был больше направлен на поддержание авторитета молодого независимого государства. До нас дошло только около 130 таких монет.