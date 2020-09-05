Мишустин утвердил правила ограничения цен на лекарства Фото: Мария ЛЕНЦ

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила ограничения отпускных цен и надбавок на лекарственные средства, а также медицинские изделия. Постановление опубликовано в субботу, 5 сентября, на сайте правительства.

В документе говорится о том, что в условиях чрезвычайной ситуации, в случае роста цен на 30 процентов и более, а также при возникновении угрозы распространения заболевания, опасного для окружающих, власти регионов будут направлять в Росздравнадзор заявки с обоснованием своих предложений. После чего ведомство обязано рассмотреть их и направить в Министерство здравоохранения.

При этом при угрозе распространения опасных заболеваний или чрезвычайных ситуаций решение должно приниматься оперативно, и Минздрав обязан в течение трех дней внести в кабмин проект нормативного акта. При отсутствии таких угроз решение о регулировании цен и надбавок принимается после проведения мониторинга.

Предельные размеры устанавливаются для каждого региона страны.