Собяни поблагодарил ветеранов Москва за их героизм

Фото: Денис Гришкин/пресс-служба мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города и поблагодарил ветеранов столицы, которые проявили свой героизм в период пандемии. По его словам, сложно было поверить, что в наше время есть место для подвигов.

«Хочу сказать спасибо ветеранам Москвы, многие из них в строю, рядом с нами. Глядя на их героическое прошлое, трудно поверить, что в наше спокойное время может быть место для подвига и героизма. Но пришли проблемы, и мы вновь видим героев, которые готовы пожертвовать своим здоровьем и жизнью во имя спасения людей, спасения города», - заявил он.

По словам московского мэра, когда из-за пандемии началось все перестраивать во многих больницах, глядел в лица главврачей и работников, была растерянность, но минутная, после чего они говорили - «мы никуда не уйдем, мы будем работать, понимаем свою ответственность перед городом и жителями».

«Я говорил с сотрудницей больницы "может вы в отпуск пойдете? Вы же в группе риска". Она сказала, что будет работать. Все медицинские службы начали работать как единый организм», - рассказала Собянин.