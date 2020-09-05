Собяни поблагодарил ветеранов Москва за их героизм

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города и поблагодарил столицы, которые проявили свой героизм в период пандемии. По его словам, сложно было поверить, что в наше время есть место для подвигов.

«Хочу сказать спасибо ветеранам Москвы, многие из них в строю, рядом с нами. Глядя на их героическое прошлое, трудно поверить, что в наше спокойное время может быть место для подвига и героизма. Но пришли проблемы, и мы вновь видим героев, которые готовы пожертвовать своим здоровьем и жизнью во имя спасения людей, спасения города», - заявил он.