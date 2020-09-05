Собянин заявил, что Москва вышла на докризисный уровень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве, по большому счету, вышли на докризисный уровень работы. Такое заявление сделал московский мэр Сергей Собянин, отметив, что проблемы остались, «но экономика с каждым днем становится все увереннее».

По словам московского мэра кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекцией ударил сразу по всем секторам экономики. Среди них система общепит, туристического комплекса, строительный сектор, транспорт, промышленность, а также образование и здравоохранение.

«Мы пережили много кризисов. Но что получилось сейчас? … все сектора почувствовали удар и проблемы, но дороже то, что ничего не разрушилось», - заявил Собянин, выступая на мероприятии в концертном зале «Зарядье» по случаю Дня города в Москве

Московский мэр отметил, что в целом система «выдержала даже такое сложное напряжение». «Меня спросят, на сколько это остановит те программы, которые вырабатывались годами. я скажу вам - не остановят, этому не бывать», - заявил он.