Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 5 сентября, Москве исполнилось 873 года. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города, и отметил, что многовековая история нашей страны, как и сама российская государственность неразрывно связаны со столицей.

«И мы, граждане России, остро чувствуем это единство, ценим и любим нашу родную столицу ... Еще раз поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья и только всего самого-самого доброго. С Днем Москвы», - сказал он, выступая на мероприятии в концертном зале «Зарядье»

По словам российского лидера, москвичи с пониманием относятся к тому, что празднование Дня города проходит с ограничениями в связи с пандемией коронавируса.

В своей поздравительной речи президент отметил слаженность, с которой российская столица боролась с коронавирусом. Глава государства заявил, что «за крайне коротки срок» было сделано все для профилактики лечения больных, и в целом все службы действовали грамотно и эффективно. «А сделать это в таком огромном мегаполисе было непросто», - подчеркнул Путин