Собянин отметил «подвиг» педагогов Москвы, которые трудились в дистанционном режиме

В субботу, 5 октября, Москве исполнилось 873 года. В своей поздравительной речи московский мэр Сергей Собянин отметил «подвиг» педагогов и учителей, которые трудились в дистанционном режиме, и подготавливали школьников к экзаменам.

Собянин напомнил, что в связи с коронавирусом учебный процесс прервался тогда, когда школьники должны были готовится к выпускным, к Единому государственному экзамену. «А от этого зависит их поступление в ведущие вузы, их конкурентность, их судьба», - отметил глава города.

По словам мэра, педагоги Москвы в считанные дни «перестроились» под дистанционный режим работы. «За эти месяцы они обеспечили «такой уровень образования. Это подвиг наших педагогов и учителей», - заявил он.