Собянин отметил «подвиг» педагогов Москвы, которые трудились в дистанционном режиме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 5 октября, Москве исполнилось 873 года. В своей поздравительной речи московский мэр Сергей Собянин отметил «подвиг» педагогов и учителей, которые трудились в дистанционном режиме, и подготавливали школьников к экзаменам.

Собянин напомнил, что в связи с коронавирусом учебный процесс прервался тогда, когда школьники должны были готовится к выпускным, к Единому государственному экзамену. «А от этого зависит их поступление в ведущие вузы, их конкурентность, их судьба», - отметил глава города.

По словам мэра, педагоги Москвы в считанные дни «перестроились» под дистанционный режим работы. «За эти месяцы они обеспечили «такой уровень образования. Это подвиг наших педагогов и учителей», - заявил он.

Как писал сайт kp.ru, Собянин также поблагодарил врачей и ветеранов столицы, которые проявили свой героизм в период пандемии, и, как отметил московский мэр, показали, что в наше время есть место для подвигов.