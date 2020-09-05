Окончательного решения по увеличению МРОТ пока нет Фото: REUTERS

Окончательного решения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) на следующий год еще не принято. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«У нас еще нет окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году», - передает ТАСС сообщение главы Минтруда, который уточнил, что на следующей неделе будет ряд совещаний для обсуждения этого вопроса.

На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 рублей. Согласно российскому законодательству, размер МРОТ на следующий год рассчитывается, исходя из размера прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал текущего года, который в 2020 году был равен 12 392 рубля.

Напомним, Министерство науки и высшего образования России предложило увеличить до уровня минимального размера оплаты труда государственные академические стипендии российским студентам, средний размер которой по стране составляет 2 980 рублей.