Премьер Швеции ответил на призыв остановить проект «Северный поток-2» Фото: REUTERS

Комментируя призывы некоторых западных политиков остановить строительство газопровода «Северный поток-2» из-за инцидента с Алексеем Навальным, шведский премьер-министр Стефан Левен заявил о необходимости соблюдать международное право

«Мы уже приняли все решения относительно выдачи разрешения на (строительство. — Прим. ред.) "Северный поток — 2". Для нас очень важно, чтобы международное право соблюдалось», - отметил глава шведского правительства в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Левен также заявил о необходимости проведения «независимого и достоверного расследования» причин произошедшего с Навальным, и указал на то, что «Россия обязана привлечь виновных к ответственности».

Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что несмотря на угрозы США ввести новые санкции против компаний, связанных с «Северным потоком-2», газопровод «будет достроен», а возможные ограничения Вашингтона она назвала незаконными.

Однако позже Украина призвала остановить «Северный поток-2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Немецкий бизнес уже оценил последствия отказа от проекта. Предприниматели говорят о потере рабочих мест и миллиардов евро