МИД РФ: над веществами группы "Новичок" работали специалисты стран Запада

В МИД России дали комментарий по ситуации с Навальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД РФ отметили, что утверждения о том, что Россия причастна к резкому ухудшению здоровья Алексея Навального, являются безосновательными. В ведомстве рассказали о истории создания «Новичка».

«В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют «Новичками», были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО», — заявили в российском ведомстве.

Напомним, что Алексей Навальный находится в берлинской клинике Шарите. Туда оппозиционер был отправлен из больницы Омска. Врачи определили, что блогеру могло стать плохо от нарушения обмена веществ. Несколько дней назад в ФРГ заявили, что Навальный был отравлен веществом из серии «Новичок». В России отметили, что не получали об этом никаких данных.