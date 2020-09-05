Жерар Депардье обратился в православную веру

Актер принял православие Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В субботу стало известно, что 4 сентября в Александро-Невском соборе Парижа актер Жерар Депардье принял православие. Об этом сообщает издание Valeurs actuelles.

О том, что актер принял крещение подтвердили в Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции (Московский Патриархат).

Отмечается, что на самом торжественном обряде присутствовало около 30 человек. Актер также стал крестным маленькой девочки, которая крестилась в тот же день.

Депардье ранее заявлял, что изучал много литературы по православию и понял, что оно близко ему по духу. В частности, своим духовным наставником он считает митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Стоит отметить, что актер долгое время находился в духовных поисках. Еще в 60-е он принимал ислам, далее изучал буддизм и интересовался иудаизмом.