«Инсценированный суицид»: Охлобыстин оценил ситуацию с Ефремовым

Актер считает ситуацию Ефремова суицидом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярный актер Иван Охлобыстин назвал ситуацию с Ефремовым «инсценированным суицидом», об этом он написал на своей странице «Вконтакте».

Охлобыстин считает, что за время слушаний по своему делу Ефремов сделал все, чтобы получить максимальный срок наказания. Так, актер привел в пример слова подсудимого о том, что он сожалеет об отсутствии смертной казни в России.

«Мне этот инсценированный суицид, как другу, очень не нравится, но я бессилен. Миша настаивает, что он уже умер», — написал Охлобыстин.

Также он отметил, что Ефремов для него «был хорошим человеком и верным другом», а страшное происшествие перевернуло всю его жизнь и стало большим горем для всех его близких.

Напомним, что Ефремов является основным обвиняемым в деле о смертельном ДТП, которое произошло 8 июня на Садовом кольце. Джип Ефремова вылетел на встречную сторону и врезался в фургон Сергея Захарова, который через несколько часов после трагедии скончался в НИИ Склифосовского. Окончательный приговор актеру вынесут 8 сентября в Пресненском зале суда. Судьей по делу выступает Елена Абрамова.