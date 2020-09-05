Соловьев дал оценку переговорам о Навальном, перехваченным Белоруссией

Соловьев оценил переговоры о Навальном перехваченные Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал расшифровку перехваченного Минском диалога между представителями Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным.

Журналист отметил, что мысль хотел бы выразить «очень вежливо».

«Опубликованный вчера Минском перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем», — написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, что в эфире белорусского телеканала ОНТ продемонстрировали аудиозапись переговоров представителей Польши и Германии о ситуации с Алексеем Навальным.

Двое мужчин общаются на английском языке. Предполагаемый представитель Берлина заявил, что доказательства «отравления» блогера не так важны, а на войне «всякие методы хороши». Второй же призвал отбить у России охоту «совать нос в дела» Белоруссии. В ходе разговора президент Белоруссии был назван «крепким орешком», а его силовики — профессионалами.

Напомним, что 2 сентября ФРГ заявило, что Навальный был отравлен. В Москве же подчеркнули, что Берлин не предоставил данных по исследованию и выявлению отравления оппозиционера.