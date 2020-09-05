На протестах в Минске в субботу задержаны 30 человек

На протестах в Белоруссии 5 сентября были задержаны 30 человек Фото: REUTERS

Представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что приблизительно 30 человек - участников несанкционированных акций протеста - были задержаны на улицах Минска 5 сентября.

«Около 30 человек задержаны к настоящему моменту и доставлены в территориальные РУВД», - сказала Ганусевич, сообщает РИА Новости.

По ее словам, задержанные, кроме того, что принимали участие в несанкционированных властями массовых мероприятиях, держали в руках негосударственную символику и выкрикивали лозунги.

Протесты в Минске после президентских выборов 9 августа продолжаются по сей день. Так, 5 сентября в столице Белоруссии проходят несанкционированные властями города митинги, в которых принимают участие и студенты различных вузов.В первую неделю после оглашения результатов голосования, ОМОН задержал более 6 тысяч участников акций протеста. Трое участников демонстраций погибли.