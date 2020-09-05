«Какая социальная дистанция?»: Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом и протестами в стране

Лукашенко считает, что люди на протестах «трутся друг о друга», что плохо в связи с пандемией коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На совещании в Минске президент Александр Лукашенко высказался о ситуации на улицах столицы. Белорусский лидер отметил, что по Европе катится вторая волна коронавируса, в то время как в Белоруссии происходят массовые протесты, в ходе которых люди забывают об эпидемиологической ситуации.

«Вы видите, вторая волна по Европе катится, а мы находимся в центре Европы. Мы шатаемся по улицам, тремся друг о друга. Какая тут социальная дистанция? Делаем все, чтобы мы попозже простились с этой болезнью. Это недопустимо!», - сказал президент, слова которого передает БеЛТА.

Напомним, что акции протеста начались в республике после президентских выборов. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с голосованием, по итогам которого победил Лукашенко. В первую неделю в СИЗО попали более 6 тысяч человек.

Протесты продолжаются несмотря на то, что пандемия коронавируса еще активна на территории многих государств мира.