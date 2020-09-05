Школьники смогут продолжить обучение после каникул без теста на коронавирус

Школьники вернуться к занятиям после каникул без теста на коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время рабочей поездки в Казань заявил, что школьники, которые отправятся на каникулы заграницу, смогут вернуться к занятиям без теста на коронавирус.

Отмечается, что региональные власти будут принимать такое решение самостоятельно.

«Каждый регион устанавливает те или иные правила, есть общие рекомендации Роспотребнадзора по организации обучения учеников в данных условиях, которые, конечно, необходимо, по возможности, максимально соблюдать - это минимизирует все риски, связанные со здоровьем учеников, их родителей и учителей. Что касается такого требования, непосредственно требования нет в этих рекомендациях», - сказал он, передает ТАСС.

Напомним, что обучение в школах России с 1 сентября началось в традиционном формате. Чтобы обезопасить школьников и преподавательский состав от возможного заражения коронавирусом. было принято решение установить в каждом классе дезинфекторы, обеспечить каждого учащегося средствами личной гигиены (мыло, полотенце), установить индивидуальный график перемен для каждого класса и провести вакцинацию среди учителей.