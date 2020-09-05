«Знак качества»: Порошенко оценил российские санкции против него

Порошенко воспринял российские санкции, как государственную награду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Украины Петр Порошенко сказал, что относится к санкциям, выдвинутым против него Россией, как к государственным наградам и "знаку качества".

«Российская Федерация ввела персональные санкции против Петра Порошенко. Это как государственная награда. А кроме того, против… многих других патриотов. Это – как знак качества», - сказал Порошенко, передает ТАСС со ссылкой на пресс-служба партии «Европейская солидарность».

Напомним, что Правительство России в пятницу, 4 сентября расширило персональные санкции против Украины, под них среди прочих попал экс-президент страны Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что его партия внутри страны продолжает «держать оборону» против «непрофессиональной власти, которая боится оппозиционных политиков больше, чем настоящих врагов Украины».

Напомним, осенью 2018 года Россия ввела специальные меры в отношении более трех сотен лиц из Украины. В него были включены высокопоставленные политики: глава МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак, глава СБУ Василий Грицак и другие. Санкции предусматривали блокировку безналичных средств, имущества на территории РФ, а также запрет на вывод денег заграницу. 4 сентября стало известно, что в список включили и бывшего президента Украины.