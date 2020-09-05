Адвокат предсказал приговор Михаилу Ефремову

Пашаев дал прогноз приговору Ефремова Фото: Алена МАРТЫНОВА

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в субботу, 5 сентября, что его клиента Михаила Ефремова ждет от шести до восьми лет колонии общего режима.

«От шести до восьми лет колонии общего режима», - сказал Пашаев в эфире телеканала «Москва-24».

Приговор по делу о смертельном ДТП будет оглашен 8 сентября. Ранее гособвинение просило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, что Ефремов является основным обвиняемым в деле о ДТП на Садовом кольце 8 июня. Джип актера пересек двойную и врезался в фургон жителя Рязани Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался в НИИ Склифосовского. В ходе следствия Ефремов несколько раз признавал вину, а потом отказывался от своих слов. Актер считает, что заключение для него эквивалентно «смертельному приговору».