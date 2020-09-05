Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Адвокат предсказал приговор Михаилу Ефремову

Эльман Пашаев считает, что актера ждет от шести до восьми лет колонии
Анастасия РЫШКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Пашаев дал прогноз приговору Ефремова

Пашаев дал прогноз приговору Ефремова

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в субботу, 5 сентября, что его клиента Михаила Ефремова ждет от шести до восьми лет колонии общего режима.

«От шести до восьми лет колонии общего режима», - сказал Пашаев в эфире телеканала «Москва-24».

Приговор по делу о смертельном ДТП будет оглашен 8 сентября. Ранее гособвинение просило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, что Ефремов является основным обвиняемым в деле о ДТП на Садовом кольце 8 июня. Джип актера пересек двойную и врезался в фургон жителя Рязани Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался в НИИ Склифосовского. В ходе следствия Ефремов несколько раз признавал вину, а потом отказывался от своих слов. Актер считает, что заключение для него эквивалентно «смертельному приговору».

ЧПАвария с участием Михаила Ефремова в Москве