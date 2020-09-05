Возле дворца принца Уильяма обнаружили труп

В королевском пруду найден труп женщины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Труп женщины обнаружили 29 августа рядом с Кенсингтонским королевским дворцом в декоративном пруду Раунд, расположенном возле резиденции. Во дворце живут принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

Отмечается, что на место происшествия была вызвана бригада медиков, но им осталось лишь констатировать смерть женщины.

Представители правоохранительных органов сначала выдвинули предположение, что тело принадлежит художнице Энделлион Грин, которая дружит с женой премьер-министра Великобритании Самантой Кэмерон.

Такое заключение появилось в связи с обращением родственников Грин о ее пропаже незадолго до случая у дворца.

Но позже 51-летняя художница нашлась.

Личность найденный в пруду женщины на данный момент устанавливается. Согласно заявлению властей, маловероятно, что дело имеет криминальный окрас.

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