В матче Лиги наций со сборной Хорватии Роналду играть не будет

Роналду пожаловался на здоровье - «будто укусила пчела» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду не выйдет на поле в матче Лиги наций против Хорватии из-за выявленной инфекции в пальце ноги.

«Очень сомневаюсь, что с ним все будет в порядке к матчу. Он хорошо тренировался, а в среду палец на его ноге покраснел, будто ужалила пчела. Теперь нужно подождать. С инфекцией не знаешь, сколько времени займет выздоровление», — сказал главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуша.

Он рассказал, что это не травма, а именно инфекция. Роналду уже осмотрел дерматолог. Спортсмену предстоит принимать какое-то время антибиотики, но восстановиться до матча у него не получится.

«Это не тот тип травмы, который проходит через два или три дня», — заключил Фернанду Сантуш, передает RT.

Напомним, что 5 сентября в Порту пройдет матч команд Португалии и Хорватии. А 8 сентября, португальцы проведут матч в рамках Лиги наций со сборной Швеции.