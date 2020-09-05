Умерла Александра Ливанская: телеведущая долго боролась с онкологией

Корреспондент программы "Время" Центрального телевидения Александра Ливанская во время ведения репортажа с борта атомохода "Россия" в Гренландском море Фото: фотохроника ТАСС.

Умерла тележурналистка Александра Ливанская умерла. В субботу, 5 сентября об этом сообщил ее сын Артемий Симонян на своей социальной странице.

«Сегодня, ровно в полдень, не стало моей дорогой, любимой мамы. Александра Юрьевна Ливанская ушла после тяжелой болезни», - написал он.

Ливанская скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

«Мы боролись до последнего, но неравную битву с раком мы проиграли. Последние две недели были особенно тяжкими. И в этом случае уход значит избавление от страданий. Спи спокойно, мамочка... Отпевание и похороны состоятся в среду, 9 сентября», - написал Артемий.

Александра Ливанская родилась 23 февраля 1956 года в Москве.

Ее карьера в журналистике началась в 1978 году. Она работала в Московской редакции ЦТ Гостелерадио СССР, затем была корреспондентом информационной программы «Время».

В 1980-1990-х годах выступала автором и ведущей постоянной рубрики «Репортажи из провинции» ежемесячной информационно-развлекательной программы ЦТ «До и после полуночи».

Была комментатором программы «Время» в 1992 году.

С 1992 по апрель 1994 вела ежемесячную авторскую программу «Репортаж ни о чем».

Создала собственную редакцию «В городе N».