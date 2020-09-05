Мишустину представят план по достижению национальных целей развития 8 сентября

Единый план по достижению национальных целей развития России представят премьер-министру Михаилу Мишустину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в субботу, 5 сентября заявил, что единый план по достижению национальных целей развития России представят премьер-министру Михаилу Мишустину во вторник, 8 сентября. Он отметил, что документ будет направлен президенту до 30 октября.

«У нас срок - 30 октября, мы должны представить его [план] президенту. Естественно, сейчас еще большая работа будет идти. Во вторник мы будем показывать его Михаилу Владимировичу [Мишустину], обсуждать будем дальше. Это очень большая работа, мы находимся еще на достаточно раннем этапе, но работа идет», - отметил Белоусов, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава Минтруда Антон Котяков, Минздрава Михаил Мурашко, Ростуризма Зарина Догузова, а также глава Минэкономразвития Максим Решетников.5 сентября примут участие в стратегической сессии по обсуждению структуры единого плана по достижению национальных целей.